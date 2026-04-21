MANFREDONIA – La mancanza di rappresentanti della città nelle principali sedi istituzionali – dalla Regione alla Provincia fino agli enti economici come Camera di Commercio e Confcommercio – viene letta dall’amministrazione comunale come una fase transitoria. A sostenerlo è l’assessore comunale Giovanni Mansueto, che invita a inquadrare il momento attuale in una prospettiva più ampia.

“Il fattore zero di Manfredonia, così come è stato definito, in questo momento storico lo considero fisiologico”, afferma Mansueto. Un passaggio che, secondo l’assessore, si inserisce nel recente cambio di guida politica della città: “Da poco meno di due anni il centrosinistra amministra Manfredonia con una nuova classe dirigente, alla quale va dato il tempo necessario per crescere e ricostruire relazioni e legami politici”.

Il riferimento è al cosiddetto “Fattore M”, ovvero quella rete di rapporti politici e istituzionali che in passato garantiva alla città una presenza significativa nei livelli decisionali sovracomunali. “Non è stato certamente realizzato in un solo giorno – sottolinea Mansueto – ed è stato caratterizzato da una serie di condizioni e fattori che oggi non sono più presenti e difficilmente replicabili”.

Per l’esponente dell’esecutivo cittadino, dunque, il vuoto attuale non va interpretato come un’anomalia permanente, ma come una conseguenza naturale di una fase di transizione politica. L’obiettivo dichiarato è quello di ricostruire progressivamente una rete di relazioni istituzionali in grado di restituire a Manfredonia un ruolo nei contesti decisionali più ampi.

“Serve tempo – è la linea dell’assessore – per consolidare una nuova classe dirigente e ristabilire quei collegamenti politici che in passato permettevano alla città di esprimere rappresentanti negli enti sovracomunali”.