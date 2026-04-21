Manfredonia, percorso gravidanza completo in ospedale: un grande risultato dopo le attività della Commissione Salute

MANFREDONIA – Un traguardo importante per la sanità territoriale e, soprattutto, per le donne del territorio: all’ospedale “San Camillo De Lellis” di Manfredonia è possibile seguire l’intero percorso della gravidanza, dall’inizio alla fine, senza doversi spostare in altre città.

Un risultato concreto, già raccontato nei giorni scorsi, che affonda però le sue radici in un lavoro programmato e condiviso nel tempo. Alla base dell’attivazione del servizio, infatti, c’è stata una sinergia tra la Direzione della ASL Foggia, i professionisti sanitari e la Commissione Salute del Comune di Manfredonia, insieme alle rappresentanze regionali.

Determinante è stata anche la disponibilità e la professionalità del dottor Antonio Lacerenza, direttore del Dipartimento Materno-Infantile della ASL Foggia, e delle dottoresse coinvolte, che hanno creduto nella possibilità di strutturare anche a Manfredonia un servizio completo dedicato alla salute della donna.

L’obiettivo era chiaro: offrire un punto di riferimento concreto alle giovani donne in gravidanza – e non solo – rispondendo a una necessità del territorio, diventata ancora più evidente dopo la chiusura dei reparti avvenuta oltre un decennio fa.

Dal settembre 2025, infatti, sono stati attivati ambulatori ginecologici ad alta specializzazione, un passo fondamentale che ha rappresentato la base per arrivare all’attuale organizzazione del servizio.

Oggi, nel presidio ospedaliero sipontino, sono disponibili: servizi per il primo trimestre, inclusi screening combinato ed ecografia di datazione; ecografia del primo trimestre; ecografia morfologica del secondo trimestre; ecografia del terzo trimestre. Un’offerta che consente alle future mamme di effettuare tutti i controlli necessari direttamente a Manfredonia, evitando spostamenti verso altri centri.

La Commissione Salute cittadina aveva già sottolineato come questo risultato sia il frutto di “un percorso condiviso, costruito attraverso il dialogo costante con operatori sanitari, ginecologi del territorio e la comunità locale”.

“Si tratta di un servizio fondamentale – è stato evidenziato – che rafforza la sanità territoriale e garantisce una presa in carico completa e qualificata delle donne in tutte le fasi della vita”. L’impegno, assicurano i componenti della Commissione, continuerà anche nei prossimi mesi, con un monitoraggio costante dell’organizzazione dei servizi e con il sostegno a tutte le iniziative utili al loro potenziamento.