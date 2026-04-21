Manfredonia rafforza la propria strategia ambientale puntando sulla realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta (CCR). Con determinazione dirigenziale n. 864 del 20 aprile 2026, l’ente ha formalizzato la partecipazione a un avviso pubblico regionale e nominato il responsabile del progetto.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma regionale Puglia 2021-2027, che prevede finanziamenti per interventi finalizzati al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani e all’incremento della raccolta differenziata.

L’obiettivo del Comune è realizzare una nuova struttura da affiancare a quella già esistente in via Sottotenente Antonio Troiano, così da potenziare il sistema e garantire servizi più efficienti ai cittadini.

La decisione arriva anche in considerazione dell’incertezza sull’esito di una precedente candidatura relativa all’ampliamento del centro esistente. Per questo motivo, l’amministrazione ha scelto di presentare un nuovo progetto, puntando su una struttura autonoma in grado di incrementare la capacità complessiva del sistema.

Con la delibera di indirizzo, la Giunta ha dato mandato agli uffici di procedere con urgenza alla predisposizione della documentazione necessaria, inclusi il progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione climatica e la scheda DNSH.

Fondamentale, in questa fase, la nomina del Responsabile unico del progetto (RUP), individuato in un funzionario tecnico del Comune, che avrà il compito di coordinare tutte le fasi: dalla progettazione alla candidatura, fino all’eventuale realizzazione dell’opera.

Accanto al RUP, è stato definito anche il gruppo di lavoro, con competenze amministrative e finanziarie necessarie per gestire l’iter e la rendicontazione del progetto.

Il nuovo CCR rappresenterebbe un tassello importante nella strategia ambientale dell’ente, consentendo di migliorare la raccolta differenziata, ridurre i conferimenti in discarica e offrire ai cittadini un servizio più capillare ed efficiente.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 30 aprile 2026, lasciando quindi tempi stretti per completare l’iter tecnico-amministrativo. L’esito del bando determinerà la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali e avviare concretamente l’intervento.

A cura di Michele Solatia.