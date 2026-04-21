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DELLE ROSE Manfredonia rafforza il personale comunale, Delle Rose: “Competenze fresche per l’amministrazione”

"Non stiamo semplicemente "riempiendo caselle", ma innestando competenze fresche in gangli vitali dell'amministrazione"

Manfredonia rafforza il personale comunale, Delle Rose: "Competenze fresche per l’amministrazione"

Sara Delle Rose, Assessora al personale del Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Sara Delle Rose

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia potenzia il proprio organico con nuove assunzioni a tempo indeterminato. Con la determinazione dirigenziale n. 875 del 20 aprile 2026, l’Ente ha ufficializzato l’ingresso di nuove figure professionali che prenderanno servizio a partire dal 27 aprile.

Le assunzioni rientrano nel PIAO 2025-2027 e sono state autorizzate dalla COSFEL. L’operazione è stata resa possibile attraverso lo scorrimento della graduatoria del Comune di Apricena, scelta che ha consentito di accelerare i tempi di reclutamento.

Nel dettaglio, entreranno in servizio due nuovi istruttori amministrativo-contabili: il dott. Armando Niro e il dott. Mario Russo. L’amministrazione ha inoltre avviato l’istruttoria per una terza assunzione, con l’obiettivo di completare il fabbisogno programmato di tre unità complessive.

A sottolineare il valore dell’intervento è l’assessore al Personale Sara Delle Rose, che evidenzia la strategia alla base delle nuove assunzioni: “Non stiamo semplicemente “riempiendo caselle”, ma innestando competenze fresche in gangli vitali dell’amministrazione, nello specifico: settore economico finanziario, attività produttive e servizi demografici ( vista anche emergenza cie). La scelta di attingere a graduatorie vigenti è una strategia precisa per abbattere i tempi morti e rispondere subito alle esigenze del territorio con professionisti già pronti.”

L’operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa comunale, con l’obiettivo di potenziare i servizi e migliorare l’efficienza degli uffici pubblici.

Lo riporta su Facebook, Sara Delle Rose.

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