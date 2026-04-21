Mattinata, torna Orchidays. Caputi: "Occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unico"

Dal 23 al 26 aprile Mattinata torna protagonista con Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee che giunge alla sua quarta edizione e trasforma il borgo garganico in un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto.

L’evento valorizza un patrimonio botanico di straordinario rilievo: l’area di Mattinata custodisce infatti oltre il 30% delle orchidee spontanee presenti in Italia, con più di 60 specie censite nel territorio del Gargano su circa 190 a livello nazionale.

Il programma prevede quattro giorni di attività diffuse tra natura, escursioni, laboratori, sport e cultura ambientale, con appuntamenti pensati per famiglie, appassionati e studiosi.

Si parte il 23 aprile con “Andar per orchidee”, passeggiata naturalistica guidata dall’esperta Angela Rossini lungo i sentieri di Monte Sacro. Nella stessa giornata sono previsti i laboratori “Baby Natural Experience” e “Mattinata Eco-Walking”, iniziativa di pulizia ambientale tra le vie del borgo.

Il 24 aprile il programma si arricchisce con nuove esperienze tra cui “Spring Orienteering”, “Eco-letture. Pagine in movimento”, l’escursione notturna “The Sound of Silence” sui sentieri di Monte Saraceno e il “Podolic Fest”, dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali e alla musica dal vivo.

Il 25 aprile spazio allo sport con la “Orchirace”, corsa non competitiva di 7 km, e alla “Silent Natural Fit”, passeggiata musicale con cuffie lungo i percorsi naturalistici. Nel pomeriggio proseguono le attività di “Andar per orchidee” e le iniziative green di “Ambarabà-riciclo-clò” nel centro cittadino.

Il 26 aprile chiusura con il “Trekking del Gargano”, la passeggiata “Walking Slow and Green” in collaborazione con Slow Food Manfredonia, e l’escursione per bambini “Sulle tracce della natura”. In serata è previsto il concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato al cantautorato italiano.

Nel corso della rassegna sono previsti anche momenti di approfondimento, presentazioni di libri e incontri tematici dedicati all’ambiente e alla biodiversità.

“Orchidays è un’occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unico e promuovere un turismo sostenibile legato alla conoscenza del territorio”, ha dichiarato Pasquale Caputi, copywriter e events planner.

La rassegna è organizzata da Studio360 e dal Comune di Mattinata, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano e la Regione Puglia.