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PATRIMONIO NATURALISTICO Mattinata, torna Orchidays. Caputi: “Occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unico”

Dal 23 al 26 aprile Mattinata torna protagonista con Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee che giunge alla sua quarta edizione

Mattinata, torna Orchidays. Caputi: "Occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unico"

Mattinata, torna Orchidays. Caputi: "Occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unico"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Dal 23 al 26 aprile Mattinata torna protagonista con Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee che giunge alla sua quarta edizione e trasforma il borgo garganico in un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto.

L’evento valorizza un patrimonio botanico di straordinario rilievo: l’area di Mattinata custodisce infatti oltre il 30% delle orchidee spontanee presenti in Italia, con più di 60 specie censite nel territorio del Gargano su circa 190 a livello nazionale.

Il programma prevede quattro giorni di attività diffuse tra natura, escursioni, laboratori, sport e cultura ambientale, con appuntamenti pensati per famiglie, appassionati e studiosi.

Si parte il 23 aprile con “Andar per orchidee”, passeggiata naturalistica guidata dall’esperta Angela Rossini lungo i sentieri di Monte Sacro. Nella stessa giornata sono previsti i laboratori “Baby Natural Experience” e “Mattinata Eco-Walking”, iniziativa di pulizia ambientale tra le vie del borgo.

Il 24 aprile il programma si arricchisce con nuove esperienze tra cui “Spring Orienteering”, “Eco-letture. Pagine in movimento”, l’escursione notturna “The Sound of Silence” sui sentieri di Monte Saraceno e il “Podolic Fest”, dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali e alla musica dal vivo.

Il 25 aprile spazio allo sport con la “Orchirace”, corsa non competitiva di 7 km, e alla “Silent Natural Fit”, passeggiata musicale con cuffie lungo i percorsi naturalistici. Nel pomeriggio proseguono le attività di “Andar per orchidee” e le iniziative green di “Ambarabà-riciclo-clò” nel centro cittadino.

Il 26 aprile chiusura con il “Trekking del Gargano”, la passeggiata “Walking Slow and Green” in collaborazione con Slow Food Manfredonia, e l’escursione per bambini “Sulle tracce della natura”. In serata è previsto il concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato al cantautorato italiano.

Nel corso della rassegna sono previsti anche momenti di approfondimento, presentazioni di libri e incontri tematici dedicati all’ambiente e alla biodiversità.

Orchidays è un’occasione per valorizzare un patrimonio naturalistico unico e promuovere un turismo sostenibile legato alla conoscenza del territorio”, ha dichiarato Pasquale Caputi, copywriter e events planner.

La rassegna è organizzata da Studio360 e dal Comune di Mattinata, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano e la Regione Puglia.

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