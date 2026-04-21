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Home // Politica // Michele Emiliano sul suo futuro: “Tutte illazioni. Il Csm mi ha chiesto di rientrare al lavoro”

CSM LAVORO Michele Emiliano sul suo futuro: “Tutte illazioni. Il Csm mi ha chiesto di rientrare al lavoro”

Emiliano smentisce ogni scenario: "Non ho alcuna notizia - dice Emiliano all'ANSA - l'unica cosa vera è che mi hanno chiesto di rientrare in magistratura"

Michele Emiliano sul suo futuro: "Tutte illazioni. Il Csm mi ha chiesto di rientrare al lavoro"

Michele Emiliano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Politica // Politica Regionale //

Il futuro dell’ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, resta al centro del dibattito politico e mediatico, tra ipotesi e ricostruzioni che lo stesso interessato definisce “tutte illazioni”.

Dopo il no del Consiglio superiore della magistratura al suo incarico come consigliere giuridico del neogovernatore Antonio Decaro, e la mancata nomina in giunta insieme allo stop alla ricandidatura a consigliere regionale, si sono moltiplicate le voci su possibili nuovi ruoli politici che possano rinviare il suo ritorno in magistratura.

Circolano anche indiscrezioni su eventuali destinazioni in diverse Procure, ma Emiliano smentisce ogni scenario: “Non ho alcuna notizia – dice Emiliano all’ANSA – l’unica cosa vera è che mi hanno chiesto di rientrare in magistratura”.

E aggiunge, chiarendo ulteriormente la sua posizione: “Non ne ho alcuna cognizione. Sono tutte illazioni. Ho ricevuto la lettera del Csm per rientrare al lavoro”.

Per quanto riguarda la sede del possibile rientro, l’ex governatore precisa di non aver ancora indicato alcuna destinazione, lasciando aperta l’incertezza sui prossimi sviluppi della sua carriera.

Lo riporta ansa.it.

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