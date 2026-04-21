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Home // Lavoro // Natuzzi, lavoratori contro il piano aziendale: “Previsti tagli, chiusure, dismissioni e delocalizzazioni”

PIANO CHIUSURE Natuzzi, lavoratori contro il piano aziendale: “Previsti tagli, chiusure, dismissioni e delocalizzazioni”

Al centro degli incontri, la definizione delle iniziative di mobilitazione da attuare nelle prossime ore contro il piano industriale presentato dall’azienda

Natuzzi, lavoratori contro il piano aziendale: "Previsti tagli, chiusure, dismissioni e delocalizzazioni"

Natuzzi, lavoratori contro il piano aziendale - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Lavoro // Primo piano //

Sono in corso anche nello stabilimento Natuzzi di Laterza (Taranto), così come negli altri siti del gruppo, le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori convocate dalle segreterie provinciali e regionali e dalle Rsu di Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl.

Al centro degli incontri, la definizione delle iniziative di mobilitazione da attuare nelle prossime ore contro il piano industriale presentato dall’azienda, giudicato “inaccettabile” dai sindacati perché prevede tagli, chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni.

“Riunioni fitte – è detto in una nota della Fillea di Taranto – per decidere le iniziative di mobilitazione da mettere in campo nelle prossime ore contro il piano ritenuto inaccettabile presentato dall’azienda che prevede tagli, chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Il clima è teso e la partecipazione alta”.

Le assemblee stanno registrando una forte partecipazione e un clima di crescente tensione, raccogliendo le preoccupazioni dei lavoratori che temono ripercussioni gravi e irreversibili sull’occupazione e sulla presenza produttiva nel territorio.

Lo riporta ansa.it.

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