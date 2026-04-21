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Home // Cronaca // Omicidio Carta, restituita la salma di Dino alla famiglia: fissata la data dei funerali

DINO FUNERALI Omicidio Carta, restituita la salma di Dino alla famiglia: fissata la data dei funerali

I funerali si terranno giovedì 23 aprile alle ore 10, presso la chiesa del Santissimo Salvatore in via Napoli a Foggia

Omicidio Carta, restituita la salma di Dino alla famiglia: fissata la data dei funerali

DINO CARTA - ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Dopo il completamento degli accertamenti tecnici non ripetibili, la Procura di Foggia ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma di Annibale “Dino” Carta alla famiglia, consentendo così l’organizzazione delle esequie.

Carta, personal trainer e volontario attivo in parrocchia, era stato ucciso lo scorso lunedì 13 aprile in via Caracciolo. La sua morte ha profondamente colpito la comunità che lo conosceva e lo stimava.

I funerali si terranno giovedì 23 aprile alle ore 10, presso la chiesa del Santissimo Salvatore in via Napoli a Foggia.

Dino lascia la moglie Sara, le figlie Diara Pia e Silvia Pia e i genitori. La famiglia ha inoltre espresso la volontà che, in sua memoria, si eviti l’invio di fiori, chiedendo invece che vengano fatte opere di bene da devolvere in chiesa, in linea con il suo sentire e i valori che lo hanno contraddistinto in vita.

Lo riporta foggiatoday.it.

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