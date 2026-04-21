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Home // Manfredonia // San Giovanni Rotondo, torna la “Mezza del Santo”: presentazione ufficiale il 27 aprile

MEZZA DEL SANTO San Giovanni Rotondo, torna la “Mezza del Santo”: presentazione ufficiale il 27 aprile

La “Mezza del Santo”, giunta alla sua sesta edizione, sarà ufficialmente presentata nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 27 aprile 2026 alle ore 17.30

San Giovanni Rotondo, torna la “Mezza del Santo”: presentazione ufficiale il 27 aprile

"Mezza del Santo” - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Si avvicina uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio: la “Mezza del Santo”, giunta alla sua sesta edizione, sarà ufficialmente presentata nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 27 aprile 2026 alle ore 17.30.

L’incontro si terrà presso la Sala Bramante della sede centrale della BCC di San Giovanni Rotondo, in viale Aldo Moro 9, e rappresenterà il momento di lancio di una manifestazione che negli anni si è affermata come evento identitario capace di coniugare sport, promozione del territorio e partecipazione collettiva.

Durante la conferenza saranno illustrati nel dettaglio il programma ufficiale della gara, il percorso della mezza maratona (21,097 km), le novità dell’edizione 2026 e le numerose iniziative collaterali, oltre al coinvolgimento di partner istituzionali e realtà locali.

La “Mezza del Santo”, in calendario per domenica 3 maggio 2026, si conferma come una gara nazionale su circuito unico, con livello Bronze, capace di richiamare atleti e appassionati da tutto il territorio, rafforzando il legame tra sport e comunità.

Non solo competizione, dunque, ma anche un’occasione per valorizzare San Giovanni Rotondo e il Gargano, promuovendo i valori della condivisione, della salute e dell’identità territoriale.

Gli organizzatori sottolineano come la manifestazione rappresenti “un momento unico in cui sport, comunità e valori si incontrano”, contribuendo a consolidare il senso di appartenenza e la visibilità del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

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