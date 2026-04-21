Slot machine non collegate al Fisco: evasi oltre 8 milioni di euro

TARANTO – Una presunta evasione fiscale da oltre 8 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza in cinque circoli ricreativi del Tarantino, nell’ambito di un’indagine sulle giocate effettuate su apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, su un volume complessivo di giocate superiore ai 36 milioni di euro, non sarebbe stato versato il prelievo unico erariale, con una conseguente sottrazione di imposta stimata in più di otto milioni.

L’operazione è il risultato di controlli sul territorio sviluppati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, che nei mesi precedenti avevano già portato al sequestro di 33 apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica ufficiale e alla segnalazione di cinque persone alle autorità competenti.

Attraverso l’incrocio dei dati e specifiche analisi di rischio, i militari sono riusciti a ricostruire il volume delle giocate e a individuare la base imponibile sottratta a tassazione, contestando così l’evasione del tributo erariale previsto per il settore del gioco.

L’inchiesta si inserisce nel più ampio quadro dei controlli contro le irregolarità nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, ritenuto ad alto rischio di evasione fiscale e manipolazioni dei flussi di gioco.

Lo riporta ansa.it.