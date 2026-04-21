Tentato suicidio a Numana: si ammanetta a lui per salvarlo, carabiniere foggiano evita tragedia in mare

Un gesto di straordinario coraggio e umanità quello compiuto domenica 19 aprile da Giuseppe Coscia, carabiniere foggiano da dieci anni in servizio nelle Marche, che ha salvato la vita a un giovane intenzionato a togliersi la vita lanciandosi da una scogliera.

L’intervento si è svolto a Numana, in provincia di Ancona, dopo la disperata richiesta di aiuto della moglie del ragazzo al numero di emergenza 112. Fondamentale si è rivelata l’intuizione dell’operatore della Centrale Operativa, che, ascoltando alcuni messaggi vocali inviati dall’uomo, ha riconosciuto il rumore delle onde in sottofondo, indirizzando così le ricerche verso la costa.

Una volta individuato il giovane, visibilmente agitato e determinato nel suo intento, i carabinieri si sono avvicinati con estrema cautela. Hanno persino rimosso cinturone, giacca e stivali, pronti a intervenire anche in caso di caduta in acqua. Prima il dialogo, il tentativo di instaurare un contatto umano, poi la decisione decisiva.

Di fronte alla resistenza del ragazzo, il brigadiere Coscia, 51 anni, ha compiuto un gesto tanto rischioso quanto simbolico: si è ammanettato a lui, pronunciando parole che hanno fatto la differenza: «Se cadi tu, cado anch’io con te».

Un atto che ha spezzato la tensione, permettendo al giovane di calmarsi quel tanto necessario per essere messo in sicurezza. Riportato sulla terraferma, è stato affidato alle cure dei sanitari.

Una storia che racconta non solo la prontezza operativa delle forze dell’ordine, ma soprattutto il valore umano di chi indossa una divisa e, in momenti decisivi, sceglie di rischiare la propria vita per salvarne un’altra.