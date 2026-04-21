Un ultimo applauso per Gianni Sallustro: il maestro che ha dato anima al teatro napoletano

Si è spento Gianni Sallustro, attore, regista e direttore artistico del Teatro Instabile Napoli. Profondo il cordoglio nel mondo della cultura e del cinema, da Napoli a Manfredonia, dove aveva intrecciato collaborazioni importanti con il Corto e Cultura Film Festival e il Premio Talentum.

Il mondo del teatro e della cultura piange Gianni Sallustro, figura di riferimento della scena partenopea, attore di teatro e cinema, regista e direttore artistico del Teatro Instabile Napoli, realtà che sotto la sua guida ha saputo affermarsi come laboratorio vivo di linguaggi, visioni e contaminazioni artistiche. Ancora nel settembre 2025, Sallustro veniva indicato come direttore artistico del TIN, confermando il suo ruolo centrale nella vita culturale napoletana.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore e commozione non solo a Napoli, ma anche a Manfredonia, dove il suo nome era legato a una stagione di rapporti umani e artistici intensi con il Corto e Cultura Film Festival e con il Premio Talentum. Un legame costruito negli anni attraverso progetti condivisi, scambi culturali e una visione comune capace di unire territori diversi nel nome dell’arte.

A ricordarlo con profonda partecipazione è Anna Rita Caracciolo, che ne ha tracciato un ritratto umano oltre che professionale: quello di un artista autentico, generoso, capace di trasformare ogni incontro in un legame sincero. Il loro rapporto nacque nel 2020, quando Sallustro presentò al Corto e Cultura Film Festival il lavoro L’Eredità, insignito del Premio della Legalità. Da quell’incontro prese forma una stima reciproca che si trasformò presto in amicizia, collaborazione e progettualità condivisa.

“Sono a dir poco sconvolta per la perdita del caro amico sincero Gianni Sallustro, il dolore è profondo e difficile da contenere”, scrive Caracciolo nel suo ricordo. Parole che restituiscono il peso di un’assenza improvvisa e il vuoto lasciato da un uomo che, oltre al talento, sapeva donare ascolto, accoglienza e visione.

Sallustro aveva aperto le porte della sua Napoli, del suo teatro, della sua casa e del suo cuore. Con entusiasmo aveva contribuito a rafforzare il dialogo culturale con Manfredonia, donando il Premio Talentum e favorendo collaborazioni che hanno costruito un ponte artistico tra le due città. Un percorso che ha lasciato segni concreti e rapporti destinati a restare.

Importante anche il suo contributo nel cinema. Tra le esperienze più sentite, quella nel film Lo Scarparo, dove interpretava il ruolo del dottor Marino, confermando una presenza scenica intensa e riconoscibile. Negli anni Sallustro ha legato il proprio nome a molte iniziative teatrali e culturali; tra queste, nel 2023, anche la partecipazione allo spettacolo-evento Binario 21: la memoria, la storia, il tentato oblio, andato in scena proprio al Teatro Instabile Napoli.

Il suo percorso artistico è stato sempre segnato da una forte attenzione alla formazione, alla legalità, alla memoria e alla funzione civile del teatro. Anche per questo la sua scomparsa viene avvertita oggi come la perdita di un interprete capace di coniugare arte, impegno e umanità.

Con Gianni Sallustro se ne va un protagonista del teatro napoletano, ma resta viva la sua eredità: nelle opere messe in scena, nei film interpretati, nei giovani artisti incontrati lungo il cammino e nei legami che è riuscito a costruire tra comunità diverse.

Napoli e Manfredonia oggi gli tributano lo stesso commosso saluto: un ultimo, lungo applauso per un grande artista e per un uomo che ha saputo fare del teatro una casa aperta, un luogo d’incontro e un gesto d’amore.