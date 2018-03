Di:



Oklahoma, provocando 24 morti tra cui nove bambini mentre i soccorritori hanno estratto oltre un centinaio di persone vive dalle macerie di case, scuole e un ospedale della città.



Il ciclone, con un diametro di tre chilometri, si è abbattuto sul sobborgo di Moore, alle porte di Okalhoma City, intrappolando molte persone sotto le macerie.



Tra le vittime ci sono anche sette bambini che hanno perso la vita alla scuola elementare Plaza Tower, colpita dalla tempesta, mentre molti altri sono rimasti illesi. L’ufficio di medicina forense dello Stato dell’Oklahoma ha detto oggi che sono stati estratti 24 corpi dalle macerie, riducendo sensibilmente il precedente bilancio di 51 vittime. Qualche ora prima alcune stime parlavano di oltre 90 morti.



Amy Elliott, responsabile amministrativo dell’ufficio, ha detto che il precedente bilancio era più alto perché alcuni corpi erano stati contati due volte. Tra i 240 feriti almeno 60 sono bambini, secondo quanto riferito da funzionari dell’ospedale.



Il tornado è stato il peggiore per numero di vittime da quello che due anni fa causò 161 morti a Joplin, in Missouri. Il presidente Usa Barack Obama ha dichiarato lo stato di calamità e ha disposto l’invio degli aiuti federali.



Fonte Reuters Usa, tornado Oklahoma, 24 vittime, 9 bambini ultima modifica: da MOORE, Stati Uniti (Reuters) – Un potente tornado ha devastato ieri pomeriggio una città dello Stato americano dell’, provocando 24 morti tra cui nove bambini mentre i soccorritori hanno estratto oltre un centinaio di persone vive dalle macerie di case, scuole e un ospedale della città.Il ciclone, con un diametro di tre chilometri, si è abbattuto sul sobborgo di Moore, alle porte di, intrappolando molte persone sotto le macerie.Tra le vittime ci sono anche sette bambini che hanno perso la vita alla scuola elementare Plaza Tower, colpita dalla tempesta, mentre molti altri sono rimasti illesi. L’ufficio di medicina forense dello Stato dell’Oklahoma ha detto oggi che, riducendo sensibilmente il precedente bilancio di 51 vittime. Qualche ora prima alcune stime parlavano di oltre 90 morti.Amy Elliott, responsabile amministrativo dell’ufficio, ha detto che il precedente bilancio era più alto perché alcuni corpi erano stati contati due volte. Tra i 240 feriti almeno 60 sono bambini, secondo quanto riferito da funzionari dell’ospedale.Il tornado è stato il peggiore per numero di vittime da quello che due anni fa causò 161 morti a Joplin, in Missouri. Il presidente Usa Barack Obama ha dichiarato lo stato di calamità e ha disposto l’invio degli aiuti federali.

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.