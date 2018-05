Logo Acquedotto pugliese - ph: http://uniconspuglia.files.wordpress.com

Di:



Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio negli abitati della Capitanata. (FG). I lavori riguardano il risanamento della condotta principale Integrativa per la Capitanata in agro di Ordona, Carapelle e Foggia. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario abbassare la regolare pressione idrica all’interno del grande adduttore a partire dal 22 maggio 2018. Cali di pressione ed erogazione discontinua potranno verificarsi per una durata di durata di n. 72/96 ore, a partire dalle ore 8:00 del 22 p.v., con ripristino alle ore 8:00 del 26 p.v.. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese, qualora dovessero verificarsi fenomeni di bassa pressione e/o di regolare approvvigionamento idrico provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, che saranno dislocate presso i siti concordati con le Amministrazioni Comunali. Abbassamento della pressione idrica tra Carapelle e Mezzanone ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.