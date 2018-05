Conversazioni “poetiche”

Manfredonia alto - ph matteo nuzziello

Di:



Manfredonia, 21 maggio 2018. Manfredonia Nuova comunica che da mercoledì 23 maggio alle ore 19.00 e a cadenza quindicinale inizierà un ciclo di incontri sulla poesia come pratica di vita per abbellire il linguaggio quotidiano da cui può scaturire armonia e bellezza in una società caratterizzata da individualismo, competizione, superficialità. Consapevoli che la comunicazione tra le persone è inquinata da una parola urlata, aggressiva, poco rispettosa dell’intimità dell’altro/a vogliamo perciò proporre un percorso di riflessione attraverso la lettura di testi significativi: poesie, prosa, romanzi, saggi anche di autori e autrici della nostra terra, atti a migliorare la qualità della relazione con se stessi e con gli altri. Liete di potervi ospitare in Piazza Giovanni XXIII, 4 alle ore 19.00

.

"Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi". Alda Merini Durante tutta l'iniziativa sarà attivato uno scambio di libri, prestito o dono presso la sede dell'associazione.

