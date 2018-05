Crotone. Vrenna “Ci rialzeremo più forti di prima”

Di:

“Ci sono momenti in cui è davvero difficile trovare le parole giuste, ma una la conosco bene e sento di doverla dire: GRAZIE.

Grazie ai meravigliosi tifosi del Crotone che ci hanno sempre sostenuto e lo faranno anche in futuro. Grazie a loro per tutto quello che hanno dato e daranno a questi colori. Grazie alla città intera che ci ha sostenuti ogni giorno. Ma grazie anche ai tanti “nuovi” tifosi che il Crotone ha conquistato in tutta la Calabria.

Nella vita può capitare di cadere e non conta quanto ti puoi fare male, ma quanto puoi rialzarti più forte di prima. Noi ci rialzeremo e metteremo in campo il solito grande impegno, il solito grande lavoro, la solita, immensa, passione. La Serie B è un campionato difficile, agguerrito, ma noi siamo pronti ad affrontarlo e lo faremo nel miglior modo possibile, consapevoli che non sarà facile e non ci sarà nulla di scontato.

Lottare e combattere ci appartiene per indole e per storia ed è per questo che siamo pronti ad affrontare nuove sfide e nuove battaglie, sempre insieme a voi, sempre uniti: #ForzASquAli #toBewinners”.

FONTE LEGASERIEA