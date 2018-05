Esce di strada con la moto. Morto 53enne di San Severo

Di:

TEOLO. Era in sella alla sua Aprilia Shiver 750 quando, in una semicurva, ha perso il controllo della moto ed è uscito dalla carreggiata andandosi a schiantare contro la spalletta di un ponte in via Della Croce, in località San Benedetto delle Selve ai confini tra i comuni di Teolo e Cervarese Santa Croce.

La violenza dell’impatto è stata devastante. La vittima è Roberto Miraggio, un cinquantatreenne originario di San Severo (Foggia), residente a Mestrino in via Monte Cimone.

