Festa del Soccorso, migliorano le condizioni della ragazza ferita

San Severo, 21 maggio 2018. Migliorano le condizioni di salute della 40enne sottoposta, ieri, ad un delicato intervento chirurgico presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dopo il ferimento ad un braccio causato da un petardo scoppiato, durante l’incendio della batteria allestita nel rione di Porta Lucera in occasione della festa patronale per la Madonna del Soccorso. A darne notizia, il primo cittadino ‘Francesco Miglio’ attraverso la sua pagina face book che afferma: “Sono andato ora in Ospedale a San Giovanni Rotondo a fare visita a Tiziana. Le ho portato con l’assessore Del Sordo la solidarietà e l’affetto della sua città. L’Intervento al braccio è riuscito ma continuiamo a pregare per lei la Madonna del Soccorso perché possa aiutarla a superare questo bruttissimo momento”. A cura di Ines Macchiarola,

