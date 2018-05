Iniziativa Marlintremiti con Alidaunia e Ferrovie del Gargano

Di:

Un progetto esclusivo di promozione territoriale che unisce aria, terra e mare con lo scopo di far vedere e conoscere le meravigliose Isole Tremiti da ogni punto di vista. Questa e’ la nuova iniziativa di Marlintremiti in collaborazione con Alidaunia e Ferrovie del Gargano, riservata ai subacquei e agli accompagnatori che vogliono conoscere l’Arcipelago ed amano esplorare ed immergersi nel “giardino sommerso di Diomede”. Iniziativa pomossa e coodinata dal brand territoriale “Gargano e Daunia”

Dal 15 giugno la nuova iniziativa denominata Marlin FlyDive consentirà a gruppi di 12/15 pax di poter raggiungere e soggiornare alle Tremiti da Roma, Napoli, Bari, Ancona con un servizio di trasferimento A/R molto speciale e curato:

1] MarlinBus dalle città indicate fino all’elisuperficie Alidaunia a Foggia;

2] Elicottero AW 139 (15 posti) dell’Alidaunia per volare alle Isole Tremiti.

A seguire soggiorno, immersioni per i sub, escursioni, mare e relax per gli accompagnatori.

Due soluzioni soggiorno proposte:

La Formula FlyDive weekend (Ven-Sab-Dom) e quella settimanale (Sab-Sab) FlyDive Week.

Nulla è stato lasciato al caso: i partecipanti saranno assistiti e coccolati alla partenza, durante il soggiorno fino al rientro.

Quando il viaggio diventa “Emozione”…

Le Isole Tremiti – unico Arcipelago italiano nel Mare Adriatico – sono un vero concentrato di bellezza, di colori, di storia, di sapori, e attraverso questa nuova proposta, il viaggio stesso e il soggiorno si trasformeranno in un’unica “emozione esclusiva”.

In tranquillità e sicurezza potrete: osservare il territorio dal finestrino di un confortevole Bus, stupirsi della sua varietà e bellezza dal cielo e meravigliarsi dei colori del mondo sottomarino.

Questa è l’esperienza che l’iniziativa “Marlin FlyDive” vuole farvi vivere, in un territorio prezioso e unico, come l’aria, la terra e il mare.

Una “sinergia” senza compromessi…

La consolidata affidabilità di Ferrovie del Gargano, la tecnologia e sicurezza dell’Alidaunia e l’esperienza del Marlintremiti oggi finalmente si fondono per farvi vivere un’esperienza unica.

Marlin FlyDive è l’esperienza che desideravi e che sicuramente ti mancava.

Prepara lo stretto necessario, mettiti comodo e lasciati trasportare…

scoprirai un luogo speciale e vivrai solo emozioni… perchè abbiamo pensato a tutto noi.

Il lusso è ora a portata di mano!

“Marlin FlyDive” ti sto già aspettando.

In breve

Le Ferrovie del Gargano rappresentano attualmente la realtà più significativa della Provincia di Foggia in ordine al trasporto pubblico.

I circa 14 milioni di Km annui si sviluppano da tre tipologie di servizio: Ferroviario, Linea Bus regionale, Linea Bus Nazionali.

In queste si inserisce anche la linea MarlinBus nata in collaborazione con Marlintremiti.

L’Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea dal 1976 ed è l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni.

E’ titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d’Italia.

Nel 2017 in collaborazione con Marlintremiti ha effettuato il primo corso di formazione di Rescue Diver per l’abilitazione al soccorso in mare con trasporto in elicottero.

Marlintremiti da più di 20 anni si occupa di attività subacquee, di ricerca scientifica con Università Nazionali ed Enti e di formazione tecnica subacquea.

La base operativa e logistica sono le Isole Tremiti, dove nel 2006, ha realizzato anche il “Laboratorio del Mare”.

(messaggio promozionale, privo di attribuzione commerciale)