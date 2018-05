CORTE CASSAZIONE ROMA - PH STATOQUOTIDIANO.IT

Di:



Roma, 21 maggio 2018. Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Antonio Damiano Tarantino, classe 1972 Zurigo, e Santino Saverio Cotrufo, classe 1963 Manfredonia, contro una sentenza del novembre 2016 della Corte d’Appello di Bari, con la quale è stata confermata la condanna dei predetti per due ipotesi di furto aggravato. Redazione StatoQuotidiano.it Ipotesi di furto aggravato, Cassazione conferma condanna per 2 ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.