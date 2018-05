Centro Alda Merini di Manfredonia (archivio)

Manfredonia, 21 maggio 2018. Il 26 maggio 2018 presso l’Oasi Lago Salso – Manfredonia si terrà il convegno “Le Parole Ritrovate in Puglia“. Lo spirito del movimento “Parole ritrovate” è dare voce agli utenti affetti da disagio mentale, ai familiari, agli operatori, al mondo del volontariato e a cittadini attivi secondo il modello del fareassieme. L’incontro è centrato sullo scambio di esperienze del fareassieme garantendo a tutti diritto di espressione e di intervento. L’incontro è una tappa del Giro d’Italia 2018 che il Movimento Nazionale Parole Ritrovate sta promuovendo in tutta Italia. Saranno presenti rappresentanti di altre regioni italiane e del Dipartimento di Salute Mentale di Trento con l’associazione che ha sviluppato il lavoro integrato con gli UFE (Utenti Familiari Esperti). “Transiterà” Mila Brollo, che sta attraversando l’Italia in bicicletta, da Lampedusa a Gemona del Friuli, come portabandiera del movimento e dei suoi valori per promuovere nelle sue tappe la salute mentale. Centro Alda Merini- Associazione Psychè “Le Parole Ritrovate in Puglia” III Edizione ultima modifica: da

