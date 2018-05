Mainiero “Parole di Armando de Girolamo lasciano sbigottiti”

Di:

Foggia. ”Le parole del patron di Lotras System Armando de Girolamo lasciano sbigottiti, per la gravità della loro denuncia e per il silenzio della politica e delle istituzioni che le ha accompagnate. Parliamo di una eccellenza del territorio, per qualità dei servizi e per capacità di cogliere il senso profondo della collocazione geografica della Capitanata. Lotras System ha svolto fino ad oggi una funzione strategica, investendo risorse economiche e competenze per valorizzare la funzione della logistica riferita alla circolazione delle merci e per il rilancio delle aree produttive e lo sviluppo economico del territorio, nel cui ambito affrontare anche i temi della logistica intermodale, vitale per la stessa aereoportualità e della stessa portualità.

La Lotras è un impresa che la provincia di Foggia dovrebbe ringraziare per la lungimiranza con la quale ha deciso di scommettere su un polo intermodale che potrebbe essere lo strumento per agganciare la Capitanata a mercati e flussi commerciali extraprovinciali e extranazionali.

Invece la politica e le istituzioni, come denuncia proprio de Girolamo, stanno mettendo Lotras System nella condizione di abbandonare questo territorio “traslocando” in Emilia Romagna, dopo aver investito autonomamente in provincia di Foggia qualcosa come 2 milioni di euro.

Ovviamente bisogna dire grazie alla Regione Puglia e ai due assessori Leonardo Di Gioia e Raffaele Piemontese, ottimi nella retorica ma molto distratti quando si tratta di far valere il loro “peso” per difendere il futuro di Foggia.

Agli ottimi assessori regionali evidentemente nessuno ha detto che l’Ente che dovrebbero governare ha scelto come interlocutore l’Asi, con la presidenza affidata ad un sindaco nella migliore tradizione della lottizzazione politica, e non Lotras System. A Di Gioia e Piemontese nessuno ha spiegato che sul tema della sicurezza sulla Lotras sono scaricati costi che a Bari per la Gts Logistic si accolla il pubblico, che tra le altre cose paga una pigione per la propria area che le permette di ottenere un risparmio di circa 1,2 milioni di euro all’anno rispetto a quanto speso dalla Lotras System.

Eppure l’assessore Piemontese dovrebbe conoscere bene la realtà della Lostras, visto che durante la campagna elettorale per le politiche del 4 marzo scorso è andato a farvi visita con il candidato al Senato Massimo Russo, e della Camera Lia Azzarone, accompagnato dal capogruppo del Partito Democratico Paolo Campo e dal suo collega assessore regionale Michele Mazzarano. L’assessore Di Gioia invece dovrebbe avere a cuore un’infrastruttura che può essere messa al servizio innanzitutto della commercializzazione delle nostre produzioni agricole e agroalimentari.

Ma finita la campagna elettorale evidentemente il destino di Lotras System è finito velocemente nel dimenticatoio.

Non meno responsabili sono una politica del tutto indifferente alla denuncia di de Girolamo è il Comune di Foggia, impegnato in Asi col sindaco protempore Landella che dovrebbe battersi per difendere con le unghie e con i denti questa eccellenza.

Ad Armando de Girolamo assicuro il totale sostegno e la massima collaborazione mia e di Fratelli d’Italia, in sede comunale, regionale e nazionale perché non abbandoni la sua pioneristca intuizione. La Destra è visione e azione. Il teatrino delle finte polemiche e dei finti appoggi lo lasciamo volentieri ad altri”.

A cura di Giuseppe Mainiero, capogruppo al Comune di Foggia.