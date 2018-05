Manfredonia, protesta operatori SAD – ADI e Telesoccorso “Da 5 mesi niente stipendi”

Di:

Manfredonia, 21 maggio 2018. Gli operatori dei servizi Sad (Servizi a Domicilio), Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) e Telesoccorso non ricevono pagamenti da cinque mesi. Inoltre, essendovi stata l’aggiudicazione dei servizi ad altra Cooperativa (la San Giovanni di Dio), gli operatori non hanno ricevuto la liquidazione del TFR e delle altre spettanze eventualmente maturate dalla precedente cooperativa appaltatrice, la Servizi Multipli Integrati.

Dal canto suo, la Cooperativa Servizi Multipli Integrati non è attualmente in grado di liquidare le spettanze lamentate dagli operatori in quanto

risulta creditrice, nei confronti dell’Ambito Territoriale di Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo-Zapponeta, di una somma prossima ai 275.000 euro. In particolare, a tale somma concorrono fatture emesse tra i mesi di gennaio e settembre del 2017, per un ammontare approssimativo di 195.000 euro; oltre ad una serie di fatture più recenti, per un ammontare di circa 80.000 euro.

Un referente della Servizi Multipli Integrati, pur menzionando gli sforzi e gli impegni intrapresi dalla parte burocratica, non ha potuto evitare di

riportare che, ad oggi, la situazione creditoria resta quella esposta. Il particolare che rende ancora più dolorosa la situazione è l’”anzianità” di parte del credito (da otto a sedici mesi) e la relativa sofferenza bancaria prodotta sulla Cooperativa.

Stamattina gli operatori dei servizi Sad-Adi-Telesoccorso si sono ritrovati all’ingresso del Comune con il referente della Servizi Multipli Integrati,

ed insieme hanno concordato di richiedere un intervento politico da parte del sindaco di Manfredonia (Comune capofila dell’Ambito Territoriale), finalizzato alla rapida risoluzione della vicenda.

Seguono aggiornamenti.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata