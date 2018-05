Immagine in allegato

Di:



Manfredonia, 21 maggio 2018. Anche quest’anno ha avuto luogo la manifestazione della UISP “Bicincittà”, con l’obiettivo di promuovere e incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto cittadino e strumento di scoperta delle bellezze del proprio territorio. Uscire in bicicletta in una giornata di sole è una esperienza tanto semplice quanto magica e, non può che nascere un sorriso. I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – invitati dalla UISP di Manfredonia, hanno partecipato all’evento, collaborando con l’Ente organizzatore e successivamente i volontari dell’Associazione Carabinieri, si sono occupati di uno spazio, componendo un circuito stradale e insegnando ai bambini/e

i principi della sicurezza stradale. I baby partecipanti, hanno percorso diverse volte il circuito predisposto ad hoc per loro. Fotogallery



Manfredonia. Sempre più numerosi i partecipanti a “Bicincittà” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.