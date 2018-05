BICINCITTA' (PH ANTONIO BEVERELLI)

Manfredonia. Successo per Bicincitta’ (Fotogallery) #BICINCITTA’ MANFREDONIA | 25^ Edizione

Si è tornato a pedalare per le vie della nostra città per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni. Quest’anno la manifestazione “Bicincittà” lega il suo nome alla campagna di sensibilizzazione sull’autismo in collaborazione con il Lions Club Host Manfredonia e il Centro Territoriale per l’Autismo (CTA) di Lucera. #BICINCITTA’ MANFREDONIA 2018 è organizzato da Uisp e Gargano&STO!

Un doveroso ringraziamento a tutte le Istituzioni, le Associazioni e i partner economici che stanno rendendo possibile la manifestazione! fotogallery Antonio Beverelli





