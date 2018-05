Mattinata. Commissione approva regolamento per incarichi legali per difesa Comune

Di:

Mattinata, 21 maggio 2018. Con recente atto della Commissione Straordinaria (nominata, in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale, con decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, prot. 11713 del 30 marzo 2018, assistita dal Generale, dott.ssa Galantino Giuliana), ha adottato la deliberazione “Regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Mattinata e Costituzione di elenco avvocati esterni” composto da n. 8 articoli.

E’ stato affidato al Responsabile del Settore 1 –Segreteria e Contenzioso- l’obiettivo di attuare quanto stabilito nel detto Regolamento, approvando l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei professionisti, che dovrà avere validità triennale, con aggiornamento annuale, e il fac- simile di domanda per l’iscrizione nel citato elenco.

Atti in allegato

1526929250_ atto_n_13

1526929254_ regolamento incarichi legali

