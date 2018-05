“Quale Turismo?”

Di:

Manfredonia, 21 maggio 2018. Manfredonia è una splendida cittá, è risaputo, la sua posizione geografica affacciata tra l’omonimo golfo e la montagnia, le dona la caratteristica di cittá turistica…da questo punto di vista abbiamo tutte le potenzialità per fare del buon turismo, Siponto poi…da sempre è meta di visitatori dalla capitanata e oltre, che qui hanno comprato casa e che l’estate vi risiedono per le vacanze, che apprezzano il nostro mare, ma anche la buona cucina, i prodotti tipici e sopratutto il pesce fresco che, grazie alla flotta peschereccia locale, abbonda per qualità e varietá, non mancano le occasioni di incontro per divagare e divertirsi, le proposte culturali sono buone, anche chi ha voglia di praticare sport può trovare accoglienza e non manca la mondanità che può essere soddisfatta compiutamente.

Tutto questo scenario sembra meraviglioso, ma chiediamoci cosa accade se una domenica di maggio, soleggiata e calda, dei visitatori decidono di venire a Siponto per fittare un ombrellone e una sdraio presso un lido qualunque e fare il bagno in mare e, arrivati sulla battigia, osservare una distesa verde di alghe, talmente folta, che si estende per tutta la linea di costa, che impedisce di camminare in acqua, perchè non si comprende dove mettere i piedi, una coltre di alghe talmente spessa, posata sulla battigia stessa, che si dipana per qualche metro oltre il pelo dell’acqua, ancora, ossevare gli spazi liberi sporchi e lasciati all’incuria del tempo che alla sola vista, generano orrore??

Cosa pensate che accada???

Ve lo spiego io…i visitatori pensano che è tutto sporco, nessuno pulisce, che le spiagge sono inpraticabili perchè non curate, e in cuor loro si chiedono se sono capitati in un purgatorio?? tutto questo equivale a fare una pessima figura, oltre, i nostri visitatori avranno impresso un pessimo ricordo del posto, e di conseguenza si lamenteranno a ragione veduta, cambiando significativamente la propria scelta per le vacanze.

Oltre, chiediamoci se i visitatori a loro volta, faranno una buona o pessima pubblicitá dei nostri luoghi???

Eppure, di turismo, di capacità ricettiva, di offerta dei servizi per fare turismo, a Manfredonia si parla tanto e tutti i giorni, ognuno ha una ricetta personale fantastica, ognuno vanta soluzioni migliori, abbiamo grandi esperti che di professione si occupano di fare turismo ma poi, i nostri visitatori restano molto delusi dai servizi, per la pulizia in generale, per la mancata cura delle spiagge, e scappano altrove

.

La domanda è, siamo capaci di fare turismo? Quale turismo?A questo punto sarebbe il caso di fare una seria anamnesi della situazione, chiedersi se davvero siamo capaci di gestire le cose, sopratutto, chiediamoci se sappiamo cosa vuol dire, FARE TURISMO oggi.

Antonella Umbriano