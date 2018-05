“A scuola con tourrette”. Evento a Foggia

Fonte immagine: ternioggi.it - IMMAGINE D'ARCHIVIO

Foggia. Un incontro intitolato “LA MIA FEDELE COMPAGNA: A SCUOLA CON TOURRETTE”, per informare e sensibilizzare sul tema della Sindrome di Tourette, un disturbo descritto per la prima volta nell’Ottocento dal medico che le diede il nome (Georges Gilles de la Tourette) ma troppo poco conosciuta dalle famiglie, e difficilmente riconoscibile e diagnosticabile dal personale impegnato nelle scuole e negli ospedali. Pediatri, psicologi, insegnanti, famiglie e medici di famiglia non potranno dunque mancare all’evento promosso, per la prima volta a Foggia, dall’A.I.S.T. Associazione Italiana Sindrome di Tourette, che si terrà venerdì pomeriggio a partire dalle 15 fino alle 20, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici. Saranno presenti gli esperti italiani nel campo neurologico e autorità del mondo scolastico locale. Secondo alcune ricerche la sindrome interessa una persona su duemila. Si tratta di un disturbo che compare nell’infanzia e nell’adolescenza, e si manifesta con tic singoli o multipli che tendono a peggiorare nel tempo. Possono comparire anche problemi sonori come brontolii, sospiri rumorosi, grida e colpi di tosse. Le cause non sono ancor del tutto chiare. C’è chi ritiene esista una lesione organica, ma si pensa anche che alla base vi sia un disturbo psicologico di tipo ossessivo, generato da difficoltà nelle relazioni con gli altri. Si ritiene che ne fosse affetto Wolfgang Amadeus Mozart, mentre oggi ha raccontato di soffrirne il portiere della nazionale statunitense Tim Howard. Nel 2009 è stato realizzato un film tratto dal libro autobiografico di Brad Cohen e Lisa Wysocky, dal titolo “La mia fedele

compagna” L’evento, che costituisce seminario di formazione e consente l’esonero dal servizio, è stato organizzato grazie alla collaborazione tra Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, L.E.M.U.S.E. Srl, CIDI Centro di iniziativa democratica insegnanti, dirigenza dell’Ufficio scolastico provinciale, e gode del patrocinio del Comune di Foggia, Assessorato alla Pubblica Istruzione. Vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti della Fimp, Federazione Italiana Medici

