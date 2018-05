Serie D. Dopo il Manfredonia retrocede il San Severo

Di:

Manfredonia, 21 maggio 2018. Play out serie d, girone h: i match Turris-Aversa Normanna e San Severo-Frattese emettono i seguenti verdetti finali: retrocessione in Eccellenza per San Severo e Aversa. Normanna permanenza in Serie D per Turris e Frattese.

San Severo-Frattese 1-2

Marcatori: 11° Arciello (Frattese,) 57° Signorelli (Frattese,) 89° Formuso (San Severo.)

Formazioni:

San Severo: Patania, Spinelli, D’Angelo, Basso, Ianniciello, Silletti, Vaccaro, Menicozzo, Braidich, Palumbo, Rossi.

All.: Di Domenico Fabio

A Disposizione: Longobardi, Tommasini, Ligorio, Albanese, Cappelli, Fulvi, Florio, Formuso, Fatone.

Frattese: Patella, Paudice, Della Monica, Cassandro, Di Crosta, Sorrentino, Odierna, Tufano, Poziello, Signorelli, Arciello.

All.: Maschio Antonio

A Disposizione: Pardo, Conti, Capone, Bosco, Cesarano, Adamo, Anzalone, Falivene, Esposito.

Arbitro: Angelucci Luca (Foligno)

1° Assistente: Giorgi Fabrizio (Legnano)

2° Assistente: Ivano Agostino (Sesto San Giovanni)

Turris-Aversa Normanna

Formazioni:

Turris: D’Inverno, Esempio, Piacente, Pontillo, Follera, Caso, Improta U., Visciano, Guarracino, Roghi, Valentino.

All: Chiaiese

A Disposizione: Testa, Gazzaneo, Gaglione, Ferrieri, Brogna, Romano, Liberti, Borriello, Improta G.

Aversa Normanna: Maiellaro, Giordano, Pezzella, Di Prisco, Gala, Sozio, Nicolao, Platone, Varriale, Ritieni, Scognamiglio.

All.: Agovino

A Disposizione: Granata, Demuto, Gargiulo, Cozzolino, Tuccillo, Passariello, Sannino, Moretta, Qehajaj

Arbitro: Paride Tremolada (Monza

1° Assistenti: Paolo Cubicciotti e Marco Fissore (Nichelino).

A cura di Sipontina Prencipe