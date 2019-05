I vertici di Sanitaservice de­nunciano in clima di sospetti e veleni sui concorsi per autisti, soccorritori e ausiliari, i primi due già in fase di espletamento, per un totale di 114 nuovi posti di lavoro. Diecimila le domande presentate, alta l’aspettativa dei candidati per questo l’azienda ha aumentato la soglia dei controlli prevedendo, per i primi due con­corsi, ben quattro livelli di selezione (tre per gli ausiliari). In una segnalazione a Procura della Repubblica, prefetto, questore e comandante dei Carabinieri e Guardia di Finanza vengono de­nunciati «una serie di episodi che stanno alimentando un clima di sospetto intorno ai tre Avvisi».

fonte http://www.retegargano.it/index.php/notizie/economia/item/64745-occupazione-esposto-della-sanitaservice-basta-sospetti-sui-concorsi-parte-una-segnalazione-all-autorita-giudiziaria-su-114-assunzioni?fbclid=IwAR2cgkH6tu0UDXhEtKMvjS9a0RUTGiR3ckS6sJSjGkjweAjc-XtUHztAd4w