Manfredonia. Approvato in via definitiva il Piano comunale delle Coste

Manfredonia, 21 maggio 2019. Con recente deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Comunale delle Coste (PCC), completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio e costituito dai seguenti elaborati: Elaborati grafici di analisi 1. A.1.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014} 2. A.1.2 Classificazione normativa (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 3. A.1.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittima (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014). 4. A.1.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014)

5. A.1.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 6. A.1.5b Aree naturali protette: habitat costieri (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 7. A.1.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali {allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 8. A.1.7 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfolitologici (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 9. A.1.8 Caratterizzazione dei cordoni dunari (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 10. A.1.9 Individuazione delle opere di difesa e porti (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 11. A.1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f. (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 12. A.1.11 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 13. A.1.12 Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) B. Elaborati di progetto 14. Norme Tecniche di Attuazione (modificate a seguito di controdeduzioni alle osservazioni) 15. B.1.0.a li progetto (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 16. B.1.0.b Ambiti costieri {integrata a seguito di controdeduzioni alle osservazioni) 17. B.1.0.c Aree oggetto di concessione e aree non oggetto di concessione {integrata a seguito di controdeduzioni alle osservazioni) 18. B.1.1. Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile” (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 19. B.1.2. Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 20. B.1.3. Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 21. B.1.4. Individuazione dei percorsi di connessione (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 22. B.1.5. Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 23. B.1.6. Individuazione delle aree con finalità diverse (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014 24. B.1.7. Individuazione delle aree vincolate (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 25. B.1.8. Sistema delle infrastrutture pubbliche (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 26. B.2. Interventi di recupero costiero (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 27. B.3. Elaborati esplicativi del regime transitorio (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 28. B.3.1. Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori non rinnovabili (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 29. B.3.2. Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 30. B.3.3. Individuazione delle recinzioni da rimuovere (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 31. B.4. Valenza turistica (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014).

C. Valutazione Ambienta/e Strategica 32. Rapporto Ambientale (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 33. Sintesi non Tecnica (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 34. Studio di Incidenza (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 35. Schede A3 (allegato delibera G.C. di adozione del PCC n. 249 del 22.10.2014) 36. Dichiarazione di sintesi – Misure per il monitoraggio.

