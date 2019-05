Nominato l’Organo di Revisione economico – finanziario del Comune di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 21 maggio 2019. Con recente deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia, è stato preso atto dell’esito del procedimento per l’estrazione dei nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione economico – finanziario del Comune di Manfredonia, avvenuto presso la Prefettura – UTG di Foggia in seduta pubblica in data 25 gennaio 2019.

E’ stato preso atto delle dichiarazioni rese dai Revisori dei Conti estratti in ordine all’accettazione della designazione ed in ordine all’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, in ossequio all’espresso dettato degli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Da qui, è stato nominato l’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Manfredonia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di eseguibilità della presente deliberazione, secondo la seguente composizione: Dott. Vendola Vincenzo Presidente; Dott. Iazzi Antonio Componente; Dott. Pesino Giuseppe Componente.

