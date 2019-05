Ospedale Manfredonia: disagi in Radiologia per carenza personale

Di:

Manfredonia, 21 maggio 2019. Ancora disagi all’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia. Stavolta è toccato al reparto di Radiologia, che ha visto calare le sue unità da cinque a tre infermieri (due di loro sono stati infatti trasferiti all’interno della stessa struttura). La scorsa settimana il reparto ha dovuto affrontare la totale assenza di personale, provocando disagi ai pazienti in attesa: nessuno era in accettazione e i tre infermieri erano in congedo per malattia. Il primario del reparto invece sarà assente fino ad ottobre. La situazione è rientrata grazie all’intervento tempestivo di un infermiere.

Solo una settimana fa, l’appello del Consigliere Regionale Gatta contro il depauperamento dei servizi della struttura: “Si fatica a comprendere le ragioni sottese a tanta disattenzione verso una struttura che serve un bacino di circa centomila abitanti, ma ormai abbiamo preso atto del fatto che la Capitanata sia drammaticamente assente dall’agenda politica della Giunta regionale di centrosinistra”.