Parte da Foggia per raggiungere tutto il mondo per la sicurezza dei Vip…

Foggia. 21 5 2019 – Fabio Lacalamita, 43 anni, pluricampione mondiale di kick boxing, titolare della famosa palestra “Demolition Team”, che ha sfornato nell’ultimo decennio numerosi campioni a tutti i livelli anche internazionale. Dal 2004 ad oggi fanno riferimento, numerosi vip e uomini dell’imprenditoria locale e non, attualmente da 5 anni si occupa della sicurezza di Pio e Amedeo, In Puglia con J-AX, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Mario Balotelli, anche nel mondo delle discoteche di Capitanata si occupa della security e della tranquillità dell movida foggiana. Da circa 2 anni appare come dirigente accompagnatore del Foggia Calcio e anche della sicurezza del sodalizio sportivo.

L’attività è svolta con professionalità. Nel panorama degli sport da combattimento Fabio ha scelto questo sport individuale, perchè gli piaceva vincere da solo e non a squadra.

Dall’età di 14 anni, Fabio ha iniziato a frequentare le palestre di tutta Italia, perfezionando il suo stile di combattimento e arrivando al podio mondiale, divenendo un professionista del settore. Questa attività lo porta in giro per l’Italia, m anche all’estero, sia per la squadra della citta di Foggia, sia per vip. Fabio è apparso anche sulla Rai Uno “La Vita In diretta”, per lo sport da combattimento, ha organizzato grandi eventi, da sport di sport. Negli ultimi 6 anni, si è dedicato al settore della security, divenendo il punto di riferimento, essendo un body guard specializzato alla sicurezza personale e anche nei luoghi pubblici e commerciali, richiestissimo dai Vip che facendo passa parola garantiscono sulla professionalità e capacità dell’ex campione mondiale, che ha portato il nome di Foggia in alto anche nel mondo dello sport da combattimento.