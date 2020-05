Covid, “Non possiamo fare altro”. Dopo 43 anni chiude palestra di karate H. Shirai di Monte

, 21 maggio 2020. Dopo 43 anni di lavoro, la mitica palestra di karate H. Shirai di Monte Sant’Angelo, chiude la sua storica sede. Questa pandemia ci ha costretti a prendere questa difficile decisione. In questa sede, dove sono passate diverse generazioni di ragazzi, dopo essere diventati genitori hanno iscritto i loro figli, dove si sono formati caratterialmente, fisicamente e psicologicamente migliaia di bambini e ragazzi, dove genitori venivano a chiedere consigli, dove chi varcava quella soglia diventava un membro di una famiglia che apriva le braccia a tutti, a chiunque, a ragazzi problematici, a ragazzi di qualsiasi ceto sociale senza distinzione, erano tutti figli da amare e guidare.

In questa palestra, si sono formati i migliori campioni di karate a livello italiano, europeo e l’ultima campionessa, che tutti conoscete, Antonia Perla, ci ha portato la conquista dei mondiali in Brasile meno di un anno fa. Quanti figli sono passati, quante lacrime asciugate, quanto sudore asciugato per il duro allenamento che veniva impartito agli allievi che volevano imparare, che volevano vincere e che ce la facevano sempre a portare a casa una coppa, una medaglia. Ma vogliamo darvi anche una buona notizia, a settembre ci rivedremo, in un’altra sede, che ci comunicheranno a breve, non sarà la stessa cosa, ma ci rivedremo e perché no, sarà un buon inizio per tutti. Un arrivederci a tutti”.

Lo scrive in una nota inviata a StatoQuotidiano il M° Nicola Gambuto.