Decreto Rilancia Italia: esenzioni e tariffe IMU, TARI TOSAP e COSAP

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono contenute disposizioni di finanza e tributi degli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo di TOSAP/COSAP,TARI e IMU.

IMU: abolita la prima rata, anno 2020, per il settore turistico

L’art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU, per il settore turistico .

a) Stabilimenti balneari e termali

Non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.

b) Altri immobili del settore turistico

La non debenza della prima rata della nuova IMU, anno 2020, è accordata ad altri immobili del settore turistico.

È stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Rispetto alla fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, il legislatore concede l’agevolazione ” a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

c) Rispetto norme comunitarie

Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

d) Ristoro Comuni per minori entrate

La introduzione dell’agevolazione comporta un minore gettito a favore dei Comuni. E’ prevista che per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020.

È stabilito che alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data del 19 maggio 2020.

IMU: deliberazioni entro il 31 luglio 2020

L’art. 138 contiene disposizioni ai fini dell’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020.