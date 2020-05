Ecco lo sciopero dei braccianti “Noi, gli invisibili, dimenticati da tutti” (FOTO – VIDEO)

Foggia, 21 maggio 2020. Anche nel Foggiano si è svolto lo, indetto dall’per chiedere la regolarizzazione di tutti. “Il Decreto Rilancio ha nei fatti dato luogo, con uno strettissimo spiraglio irto di sbarramenti e condizionalità, alla regolarizzazione per mera utilità di mercato anziché garantire il diritto alla vita”, scrive il sindacato. Contestualmente, gli “invisibili” chiedono ai cittadini e alle cittadine di

Come riporta l’Ansa, “In tarda mattinata circa duecento migranti sono sfilati in corteo nelle vicinanze del ghetto di Rignano (Torretta Antonacci, ndr), le campagne tra Foggia e San Severo, po un gruppo di loro, a bordo di un pullman, ha raggiunto la prefettura“.

(agensir) Sciopero braccianti: don Ciotti, “misure previste insufficienti, anche noi scioperiamo”. “Anche noi scioperiamo contro le misure insufficienti previste per la regolarizzazione dei braccianti, dei precari, degli invisibili. La dignità della persona non è un valore ‘stagionale’, riducibile a logiche e convenienze di mercato. È l’essenza di una vita libera e responsabile. Ed è il fondamento della democrazia”. Lo afferma oggi don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera e Gruppo Abele, a proposito dello sciopero dei braccianti organizzato oggi a Foggia dal sindacalista Usb Aboubakar Soumahoro, in prima linea nelle battaglie contro il caporalato. I lavoratori contestano la mancata regolarizzazione di molti migranti che lavorano nei campi italiani senza permesso di soggiorno o con regolare contratto, esclusi dalla cosiddetta ‘sanatoria’ per motivi burocratici.