Hackerata la pagina di Stop Europa dell’avvocato foggiano Michele Farina

Hackerata la pagina di StopEuropa. A comunicarlo un profilo Facebook fake, dal nome ‘’ che nelle ultime ore ha sottratto illegalmente le credenziali dell’Avvocato foggiano Michele Farina,. In un secondo momento, l’hacker, o gli hacker (impossibile sapere al momento se si tratti di uno o più elementi) ha eliminato i legittimi fondatori e amministratori, bloccandoli e impossessandosi del ruolo di administrator. L’avvocato Michele Farina ha fatto sapere di aver già sporto denuncia nei confronti di ignoti presso la Polizia Postale e un team di avvocati esperti nelle cause con Facebook starebbero già lavorando per diffidare il colosso social a ripristinare la legittima proprietà. Fonte: lunico.eu