Il manfredoniano Mirko D’Onofrio socio onorario direttivo “Pugliesi nel Mondo”

, 21 maggio 2020. Il Consiglio Direttivo dei “Pugliesi nel Mondo”, con delibera n° 18 del 14 aprile, ad unanimità, ha conferito al nostro concittadinolo status di Socio Onorario. Giuseppe Cuscito, il Presidente dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo”, con sede a Gioia del Colle (BA), rende noto che il Consiglio Direttivo dei “Pugliesi nel Mondo”, con delibera n° 18 del 14 aprile, ad unanimità, ha voluto conferirgli lo status di Socio Onorario, con le seguenti motivazioni: “tenuto conto delle Sue notevoli qualità scientifiche e professionali, La riteniamo una vera Eccellenza Pugliese nel Mondo e una grande risorsa sia per la Puglia che per l’intero Paese e ne siamo certi saprà ben rappresentarci sia in Italia che nel Mondo”..it (Fonte: Rete Smash)