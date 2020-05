“Il Passaggio Segreto”, Stefano Simone presenta il suo ultimo lavoro

Manfredonia, 21 maggio 2020. Questa sera, giovedì 21.05.2020, non potete perderecon lo Speciale Rete Smash Cinema, alle ore 18.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook Rete Smash, dove vi invitiamo ad apporre il vostro like e sulle Frequenze radio FM 97.50.

Vi presenteremo l’ultimo lavoro del giovane regista sipontino Stefano Simone, “Il Passaggio Segreto” che sta mietendo tanti successi e apprezzamenti. In diretta a parlarci del film a 360° ci saranno: il regista Stefano Simone, le attrici Rosa Fariello e Natalie La Torre e Mario Santocchio della casa di distribuzione X-Movie. La conduzione è affidata a Luigia Riccardi, Antonio Baldassarre e Stefania Consiglia Troiano.

Questo il link per accedere dalla piattaforma X-Movie con tutte le info sul film:

https://www.x-movie.it/movie/passaggio/