La Salandra (Fdi): “Lega converge su un nome, mi auguro che il prossimo sarà Fitto”

Dopo il lancio del nome dida parte di Fdi, che risale allo scorso anno, gli organi politici della Lega propongono quello di, “fatta salva l’unità della coalizione”. Ma non è condiviso dall’che, in una nota molto critica verso i dirigenti del partito, chiede, con altri amministratori e dirigenti, maggiore collegialità e condivisione. Commenta l’individuazione di Nuccio Altieri, coordinatore provinciale di Fdi, alleato di coalizione verso le regionali. “Sono contento che siano riusciti a trovare un nome visto che nelle ultime settimane ne avevano dato più di uno, per esempioo qualcuno della società civile, ma non si capiva chi fosse. Mi auguro che il prossimo nome sul quale convergeranno sarà quello di Raffaele Fitto. Ritengo chesia più preoccupato della Lombardia che della Puglia”.

Secondo il consigliere regionale Giannicola De Leonardis: “Niente di nuovo sotto il sole, da molto tempo puntavano su di lui, aldilà dei desiderata locali noi aspettiamo il tavolo nazionale in cui la Puglia era stata assegnata a Fdi”. L’accelerata verso la definizione dei candidati è frutto dell’ipotesi che si voti a luglio? De Leonardis – che ha qualche dubbio sull’efficacia di una campagna elettorale da remoto, del resto è ricominciato tutto e il 25 maggio riaprono anche le palestre- “non ci sarebbero i tempi tecnici per votare a luglio, ad ottobre si teme un ritorno del contagio, noi come consiglio siamo in prorogatio quindi sarebbe giusto votare quanto prima, ma c’è prima la salute dei cittadini”.