Ludoteche verso la riapertura chiedono un tavolo tecnico alla Regione Puglia

Ludoteche alle prese con lo studio dellecontenute nel documento del 15 maggio e redatto dal. Venti pagine che disciplinano la materie per i centri estivi, le fattorie didattiche, le ludoteche, gli oratori. Riguardano gli standard di sicurezza per i gestori, gli operatori, spazi e numero di bambini che possono essere accolti in base alle fasce di età., durante il lockdown è diventato il referente per la provincia di Foggia di un comitato virtuale che si occupa di ludoteche, baby-parking, parco giochi, oltre 600 attività italiane in rete, 100 in Puglia, 23 in Capitanata. “Stiamo procedendo a creare dei progetti per i centri estivi che possono nascere in qualunque struttura, all’aperto o in luogo chiuso, stiamo individuando dei percorsi interni ed esterni, stiamo provvedendo ad igienizzare le strutture, le linee guida sono molto rigide”.

Come si legge nel documento, il capitolo delle ludoteche indica il numero di bambini in rapporto all’adulto che dovrò occuparsene: 1 operatore ogni 5 bambini da 3-5 anni, 1 operatore per 7 bambini da 6-11 anni, per gli adolescenti da12-17 anni è consigliato un adulto su 10”. Una delle domande che si pongono i gestori – e uno dei dubbi raccolti ascoltando la categoria dei gestori di ludoteche a Foggia- , è quello dei giochi, se siano eventualmente utilizzabili o no. Uno dei quesiti: “Uno scivolo che ho a disposizione, dovrò sanificarlo dopo che ogni bambino l’ha usato?”. De Martinis a riguardo risponde: “Potrebbero essere messi da parte i giochi e sostituiti con attività laboratoriali e ludiche, in questo lockdown i bambini hanno perso molto la socialità, non basta la passeggiata, hanno bisogno di stare insieme con tutte le precauzioni”. I genitori chiedono come e quando ripartiranno le attività: “Noi cerchiamo di rassicurali, stiamo ricevendo molte richieste perché è un’esigenza di socialità vista anche la chiusura di scuole materne e dell’infanzia. In queste linee guida c’è un’apertura anche se con restrizioni, a piccoli gruppi i minori possono stare insieme. Ai genitori diciamo che quando potremo trasferire sul campo delle linee più precise potranno accompagnarli nelle nei nostri luoghi di svago”.

Il problema per il futuro è anche quello dei costi, a parte il fitto e le bollette che continuano ad arrivare non sapendo, per ora, quale data farà scattare la ripresa del lavoro, né De Martinis considera il 15 giugno una data certa: “E’ ovvio che se il rapporto fra operatore e bambino oggi è di 1 a 5 e prima era di 1 a 8 aumentano i costi del personale, cui si aggiungono quelli sui dispositivi di sicurezza e per la sanificazione, questa è la paura di riaprire le attività per molti gestori”. Il referente delle ludoteche- ogni provincia pugliese ne ha individuato uno- ha anche incontrato i rappresentanti del Comune di Foggia: “Abbiamo chiesto che possano essere utilizzati gli spazi comunali per le attività, è stato un primo incontro in cui abbiamo registrato grande disponibilità da parte dell’ente, ma si deve attendere per le ulteriori decisioni di Governo e Regioni”. Circa 20 giorni fa il comitato online delle 100 attività pugliesi (erano allora circa 70) ha scritto alla Regione Puglia: “Abbiamo chiesto un tavolo tecnico ma non abbiamo ricevuto risposte, noi non abbiamo un’associazione di categoria specifica che ci tuteli, cosa a cui ovviamente penseremo per il futuro, l’obiettivo sarà quello di creare un’associazione di categoria di riferimento”.