Manfredonia, Cittadini “Siponto: raccolta sfalci e residui potatura: servizio fallimentare”

, 21 maggio 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, vi contatto per fare una segnalazione in merito alla situazione indecorosa che si sta verificando a Siponto, da quasi un anno, nel punto di raccolta di sfalci, foglie e piccoli residui di potatura. Da quando il servizio è stato attivato (24 luglio 2019) l’A.S.E. ha indicato con opportuna comunicazione, giorno, orari e modalità di raccolta. Tale servizio sta risultando fallimentare, considerando l’inciviltà di molti cittadini, considerando che, ormai ogni giorno, tale punto di raccolta è diventato una discarica per ogni tipo di rifiuto.

I residenti, pertanto, chiedono che il servizio venga svolto regolarmente, assicurando la pulizia del suolo pubblico, prima e dopo il servizio, predisponendo opportuni cartelli e foto – trappole. Si invia in allegato una foto concernente l’attuale stato di abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Si richiede di prendere visione di tale documentazione multimediale, affinchè si possano prendere provvedimenti contro tali reati, come stabilito dall’art. 255 comma 1 D.Lgs 152/2006 e successive modifiche. In attesa di riscontro e certa della vostra tempestiva operatività contro tale inciviltà, porgo distinti saluti”. (Manfredonia, 20 maggio 2020).