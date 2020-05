Ortona, auto contro albero: muore 47enne foggiano

Incidente mortale questa mattina in contrada San Donato di Ortona (Ch), lungo la statale 16. Il fatto si è verificato poco prima delle 9. A perdere la vita un 47enne di Fossacesia (Ch). L’uomo,, era alla guida della sua Ford Focus. Era solo in macchina. Era diretto verso San Vito, forse verso casa. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo, per cause in corso di accertamento, dopo una semicurva, a salire, ha sbandato, ha invaso la corsia opposta ed è uscito di strada. La sua corsa è finita drammaticamente contro un enorme cipresso, contro il cui tronco è entrato nella vettura che si è accartocciata attorno alla pianta, distruggendosi. Fonte: Abruzzolive.tv