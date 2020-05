"Peschici piange la scomparsa di Carmen Vecera"

(retegargano) Lo scorso martedì 19 maggio 2020 alle ore 2.40, all’età di 36 anni, tra le braccia di Mamma Rosaria e Papà Stefano, ci ha lasciato la giovanissima e stimatissima, eccellenza peschiciana. Numerosi i messaggi scritti sui social dagli amici, alcuni dei quali riportiamo qui di seguito: “Ciao Carmen, questa mattina, a ciel sereno, mi è giunta inaspettata la notizia della tua morte. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata: non è giusto che un’insegnante sopravviva ad una sua alunna, non è giusto che i tuoi sogni si siano interrotti nel momento in cui erano in piena realizzazione, non è giusto che la tua splendida carriera, faticosamente conquistata, sia già finita senza che tu abbia potuto raccogliere i frutti delle tante rinunce, dei tanti sacrifici, del grandissimo impegno prodigato e…quanti non è giusto mi sono venuti in mente man mano che ti pensavo!”. (ReteGargano, 19 maggio 2020).