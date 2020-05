Puglia, imprese sanificazione improvvisate e prezzi folli: esposto Codacons

(leccenews24.it) La fase 2.1 è iniziata da qualche giorno e in tantissimi lavoratori sono tornati ad una parvenza di normalità, seguendo le nuove direttive e i protocolli sanitari studiati per la ripartenza dell’Italia. Per tutte le attività adesso alle prese con la difficile fase di transizione, tra gli obblighi vi è quello di sanificare i locali per consentire le giuste condizioni igienico-sanitarie. Ma il settore delle sanificazioni, in piena crisi sanitaria, sembrerebbe essere diventato un vero e proprio “Far west”.

A denunciare una situazione difficile per tutti gli esercenti e i cittadini è Codacons che proprio oggi ha presentato un esposto alle Procure di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Foggia e Lecce. Anche in Puglia, infatti, come nel resto d’Italia, non mancano le speculazioni sui prezzi delle sanificazioni. L’obbligo, che riguarda tantissimi ambienti, ha portato cambiamenti importanti sul prezzo delle prestazioni. A imprese, condomini e negozi vari, le tariffe richieste arriverebbero a 25 euro al metro cubo, fa sapere il Codacons. Un prezzo “folle” se comparato ai listini pre-Covid: appena 1,5 euro al metro cubo. Fonte: Leccenews24.it