“Siamo su Marte o sulla Luna? No, in zona Comparti a Manfredonia. Io, vivo per miracolo”

, 21 maggio 2020. Ancora proteste daidi Manfredonia per la condizione delle strade. “Non se ne può più con queste buche adesso basta – dicono alcuni residenti – La polizia municipale dovrebbe intervenire anche in questi casi”. “Personalmente – aggiunge un cittadino – ho cambiate tre copertoni alla mia autovettura e 4 braccetti per non parlare di una volta che, causa incidente, mi sono salvato per miracolo (zona supermercato, nuovo ca9). Basta: cosa aspettano a intervenire?”.