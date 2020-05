“Vazapp unica realtà del Sud Italia ad entrare quest’anno in Ashoka”

Foggia, 21 maggio 2020. Vazapp è l’unica realtà del Sud Italia ad entrare quest’anno nella più grande rete di imprenditori sociali del mondo. Orgoglio per la nostra terra. “È uno dei più importanti riconoscimenti ricevuti nel nostro percorso, sono orgoglioso per la nostra terra e per il lavoro di tutto il team: con Vazapp siamo tra gli unici 3 nuovi membri italiani che entrano a far parte di Ashoka, la più grande rete di imprenditori sociali del mondo!”

Giuseppe Savino, founder di Vazapp, unico rappresentante, quest’anno del Sud Italia, tra i 3.500 Ashoka fellow racconta così la sua esperienza. La selezione è stata lunghissima e molto dura! Molti i colloqui, le telefonate, le mail. La valutazione di “giurie” internazionali e italiane e, infine, una tre giorni a Roma con colloqui mattina e sera con un membro di Ashoka international proveniente dagli USA. Un percorso durato circa 5 mesi, con due passaggi nazionali e tre livelli internazionali. Tutto questo per portare la candidatura a Washington per la valutazione finale. Una grande sfida! Entrare a far parte della rete di Ashoka, organizzazione internazionale che da oltre 40 anni seleziona i migliori imprenditori sociali nel mondo, li mette in rete e li aiuta a potenziare la propria organizzazione creando una comunità a supporto degli imprenditori sociali e dei propri progetti, è la naturale prosecuzione del percorso avviato da Vazapp 5 anni fa.

Ashoka ha una rete presente in 80 paesi del mondo. Tra gli Ashoka fellow, Muhammad Yunus, ideatore del microcredito.