Arresti a Foggia, Bignami: “Governare la cosa pubblica è una missione”

Foggia, 21 maggio 2021. “Fratelli d’Italia esprime vicinanza e gratitudine alle Istituzioni impegnate a garantire la piena tutela del principio di legalità e del rispetto della legge a Foggia.

“Governare la cosa pubblica è una missione a cui ci si deve dedicare con abnegazione e dedizione, ispirandosi esclusivamente al conseguimento del bene pubblico.

“Chiunque pensi di poter piegare il proprio incarico a scopi diversi non solo non avrà mai il sostegno di Fratelli d’Italia, ma Fratelli d’Italia contrasterà in ogni modo condotte di questo tipo come dimostrato con le scelte compiute in queste settimane.”