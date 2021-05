Arresti Foggia. Barone: “Da questa brutta pagina bisogna ripartire”

Nota della consigliera del M5S e assessora al welfare Rosa Barone sugli arresti di questa mattina a Foggia del sindaco dimissionario Franco Landella, di due consiglieri comunali e un imprenditore.

“Nel momento più difficile per Foggia voglio ringraziare il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro, il questore Paolo Sirna e il prefetto Raffaele Grassi per il lavoro che hanno fatto. Da questa ennesima brutta pagina per la città possiamo e dobbiamo e ripartire.

Apprendere dalla stampa che nell’ordinanza del GIP si parli di ‘diffuso malcostume’ e di ‘sistema collaudato’ fa capire quanto sia necessario un cambiamento radicale e un nuovo modo di intendere la pubblica amministrazione. Per questo cambiamento sono fondamentali i cittadini. Faccio mio l’appello del procuratore Vaccaro: chi sa parli per far emergere la verità. I foggiani perbene sono la maggior parte e queste forze buone devono essere protagoniste della nuova Foggia Un futuro diverso è possibile e spetta a noi far sì che la giornata di oggi sia ricordata come l’inizio del cambiamento”.